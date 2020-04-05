الزمالك يجتمع بكارتيرون من أجل صفقات الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الزمالك عرضوا جميع صفقات الموسم الجديد على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وذلك عن طريق التواصل الدائم معه من قبل أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم بالنادى والذي يتواصل معه المدرب بشكل مستمر لاطلاعه على كافة استعدادات الفريق في فترة التوقف الحالية بعد انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأوضحت التقارير الصحفية أن قرار مسئولي الزمالك - بشأن عرض جميع الأمور على كارتيرون خاصة أن قراره سيكون حاسماً في مختلف الأمور التي تخص الفريق في الموسم المقبل - جاء بعد أن أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن كارتيرون مستمر في عمله مع الفريق وأنه أنهى الاتفاق معه حول تجديد عقده ويتبقى التوقيع الرسمي على العقد الجديد الخاص به.





وأكدت التقارير الصحفية أن كارتيرون يحرص على متابعة تنفيذ برنامج الفريق في فترة التوقف الحالية من عدمه للوقوف على حالة جميع اللاعبين بسبب توقف النشاط الرياضي في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا.





وذكرت التقارير الصحفية أن الزمالك بقيادة كارتيرون توج ببطولتي السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجي التونسي والأهلي على الترتيب كما نجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعدًا مع الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي.





يذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء من المتوقع أن تقام أحد يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل في المغرب بينما ستقُام مباراة العودة في مصر أحد يومي 8 و9 من الشهر نفسه ومن المتوقع أن تقام المباراة النهائية في البطولة الأفريقية في الكاميرون يوم 29 مايو المقبل ولكن بعد توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقي بشأن المباراة وموعدها النهائي والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.