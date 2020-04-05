وزير الثقافة تنعي الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع العيئات والقطاعات الشاعر الغنائى الكبير صلاح فايز الذى غيبه الموت مساء السبت 4 إبريل عن عمر يناهز 86 عام بعد صراع طويل مع المرض.





وقالت إن الأغنية الكلاسيكية فقدت احد اعمدتها، مؤكدة أن إبداعاته شكلت جزء هام من تاريخ الاغنية فى مصر والمنطقة العربية ، مشيرة إلى أن مؤلفاته خلدتها أصوات كبار المطربين.





الجدير بالذكر أن الشاعر صلاح فايز ولد في 13 نوفمبر 1934 بالقاهرة، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية 1953 وليسانس الآداب جامعة القاهرة 1960 ودبلوم معهد السيناريو، عمل بالقوات المسلحة وتدرج في الرتب العسكرية حتى رتبة لواء.





وكتب الراحل الكثير من الازجال وكلمات الاغانى التى لحنها وتغنى بها عمالقة زمن الفن الجميل ، الى جانب عدد ثلاثة دواوين زجلية في أدب المعارك وغيرها ، حصل على العديد من التكريمات منها وسام القدوة الحسنة والخدمة الطويلة، نيشان التدريب، وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.



