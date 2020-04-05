عمر خيرت: أحلامي لا تتوقف.. وأتمنى من الله الصحة لإسعاد جمهوري العظيم





أكد الموسيقار العالمى عمر خيرت أن أحلامه لا تتوقف، فهو يطمح إلى المزيد من الفن والعالمية متمنيًا أن يعطيه الله تعالى الصحة لإسعاد الجماهير العظيمة.





وروى خلال حوار شيق أجرته معه صحيفة "اندبندنت عربية" قصصًا عن حياته ومسيرته وبالاخص عن منزل جده محمود خيرت نفس المنزل الذى ولد فيه وكذلك عن ذكريات دراسته في الكونسرفتوار الذي أسسه عمّه أبو بكر خيرت، وبداية رحلة حلمه الفني.





وقال: "ما أذكره عن منزل جدي أن الموسيقار محمد عبدالوهاب والسيدة أم كلثوم التقيا أثناء فترة صباهما للمرة الأولى فيه، وغنيا معاً جزءاً من أوبريت العشرة الطيبة لسيد درويش".





وأشار خيرت فى الحوار إلى أنه اتجه للعزف على آلة الدرامز فى بداية حياته، وشعر معها بالحرية وقال: لو كان عمي على قيد الحياة لكان انزعج، فهو رجل كلاسيكي وأكاديمي وأي أمر آخر غير مقبول", ورغم ذلك بقيت مولعاً بالبيانو ووصفه بـ "أم الآلات الموسيقية".





وصرح خيرت: "جدي علّم أولاده الأربعة ومن بينهم أبي الموسيقى منذ الصغر .. الفن موجود في جينات العائلة ومستمر حتى اليوم ويتناقل من جيل إلى جيل، حتى ابنة أخي أمينة خيرت درست الغناء الأوبرالي وصوتها جميل جداً".





وأضاف: "عندما كنت طفلا وأشاهد حفلات عمى أبو بكر خيرت في الأوبرا كنت أتمنى أن أكون مثله يوماً ما، هو كان مثلي الأعلى في الفنون والموسيقى وكإنسان أيضاً".





قصة مميزة وطريفة عاشها خيرت مع عمّه فكان شخصية جادة جداً والكل يهابه فاتصل به ذات يوم وكان في حوالى سن الـ 13، وطلب منه الذهاب إلى مكتبه فشعر بخوف شديد ـ حسب ما قاله عمر ـ وحينها كان قد أجرى اختبار البيانو. عندما وصل طلب منه أن يعزف له ما عزفه في الامتحان، ففعل، وقال له "برافو ولكنك سترسب". وسأله "هل تعرف لمَ؟ لأنني عمك"، وقال خيرت: أعطاني 5 جنيهات ففرحت بها جداً ونسيت أمر النجاح والرسوب".





قال خيرت إنه كان في مرحلة ما بحاجة إلى إنتاج أعماله لكون التنفيذ مكلفاً إلى حد كبير، كما أنه وجد أن الموسيقى التصويرية هي الأقرب إلى الناس مع وجود التلفزيون والمسلسلات والسينما، فكانت هي الجسر الذي أوصل الموسيقى بسرعة للمجتمع والناس.





وختم عمر خيرت لقاءه مع "إندبندنت عربية" قائلاً: "أنا أشعر أنني سلكت طريقاً مهماً جداً للبشرية والعالم العربي، رأيت نجاحاً من خلاله وسأستمر بذلك طالما استطعت".







