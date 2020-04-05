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شريف مدكور لـ"وزيرة الصحة": "فخور بيكي"

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشر الفنان شريف مدكور، صورة له مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وعلق "شريف" على الصورة قائلاً "فخور بيكي الصورة دي من سنه" وذلك اعترافًا منة بمجهود وزيرة الصحة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وتبادل جمهور"مدكور" التعليقات قائلين: "وأنا فخورة بيها الله يحفظها من كل شر نتمنالكم الصحة والسلامة"،"ربنا يقومك بالسلامة يا شريف".

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، زارت هي ووفد من القوات المسلحة المصرية دولة إيطاليا، وذلك خلال زيارة رسمية تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدولة إيطاليا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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