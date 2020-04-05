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برشلونة يوعد نيمار بالعودة والنجم البرازيلي يرد

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:18 ص
نميار
نميار
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة قد وعداً للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بضمه في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن نيمار قد وافق على شرط برشلونة وخفض راتبه الذي يتقاضاه مع باريس سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة، أن نيمار أيضا وعد برشلونة بإيقاف مقاضاته حول ما تبقى من مكافأة تجديد عقده الأخير مع العملاق الكتالوني.

وأتمت الصحيفة، أن نيمار طلب من مسؤولي برشلونة تعويضه مالياً في حاله تقديمه مستوى جيد، إذا قرر البارسا تجديد عقده في وقت لاحق في حال الإشادة من الجهاز الفني.

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