برلماني يطالب ببدل مخاطر للعمالة غير منتظمة (فيديو)

طالب النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، ببدل مخاطر للعمالة غير منتظمة، لأنهم يتعرضون لمخاطر كثيرة منها الأتربة وغيرها.





وأضاف "وهب الله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى، أمس السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بهذا الملف، لافتًا إلى أنه إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة برئاسة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، وحتى الآن تم تسجيل أكثر من مليون ونصف من العمالة غير المنتظمة.



وأشار إلى أنه يتم مراجعة هذه العمالة لمعرفة من يستحق من هؤلاء وقريبا سيتم الصرف للعمالة التي تسجيلها حديثا، وأن من كان مسجل بوزارة القوي العاملة تم الصرف له.