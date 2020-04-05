Advertisements

برلماني يطالب ببدل مخاطر للعمالة غير منتظمة (فيديو)

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:18 ص
النائب محمد وهب الله
النائب محمد وهب الله
مروة عبدالعزيز
طالب النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، ببدل مخاطر للعمالة غير منتظمة، لأنهم يتعرضون لمخاطر كثيرة منها الأتربة وغيرها.

وأضاف "وهب الله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى، أمس السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بهذا الملف، لافتًا إلى أنه إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة برئاسة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، وحتى الآن تم تسجيل أكثر من مليون ونصف من العمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أنه يتم مراجعة هذه العمالة لمعرفة من يستحق من هؤلاء وقريبا سيتم الصرف للعمالة التي تسجيلها حديثا، وأن من كان مسجل بوزارة القوي العاملة تم الصرف له.

الوضع الوبائي في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

تسجيل 85 حالة جديدة
وأضاف أن الوزارة سجلت 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين والمتعافين
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت لخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة كوفيد عمالة غير المنتظمة بوابة الفجر العائدون من الخارج الصحة العالميه الاجمالي ألفجر أخبار

أخبار تهمك

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 12 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. ريهام سعيد تظهر من جديد بعد اختفائها.. وتوجه رسالة نارية لريم البارودي (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعة

كم سيتقاضى صلاح مع ليفربول بعد تخفيض راتبه ؟

منذ ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 16 ساعة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

سبب وحيد يمنع عمر جابر من اللعب فى صفوف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"القوى العاملة": المجتمع الآن ينتفض لمساعدة بعضه في أزمة كورونا

القوى العاملة: الأولوية في صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لهذه الفئة

محافظ أسيوط يزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

محافظ البحر الأحمر يزف بشرى للعمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف إعاشات العمالة غير المنتظمة

القوى العاملة: باب تسجيل العمالة غير المنتظمة تضرر بسبب كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

12:47 ص

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا