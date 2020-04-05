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خاص - مي حريري تكشف لـ"الفجر الفني" مشاعرها في ذكرى ميلاد طليقها الراحل ملحم بركات

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
أعربت الفنانة اللبنانية مي حريري، طليقة الموسيقار الراحل ملحم بركات، عن حزنها الشديد لفراقه، لافتة إلى أنه اليوم الذي يوافق ذكرى ميلاده فقدت عزيز مثله وهو زوج شقيقتها والذي كان صديق مقرب من الراحل ملحم بركات.

وقالت مي حريري، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنها موجوعة وحزينة لفراقهما، فيما وجهت رسالة مؤثرة قائلة: "الله يرحمه، بيوم ذكراه فقدت عزيز وغالي مثله وهو زوج أختي، فقد توفى اليوم وحزينة جدًا".

وأضافت حريري "الموسيقار توفى ولم يرى مايحدث في هذه الدنيا، فعلى صعيد لبنان كان يتوجع قلبه دائمًا على كل الأحداث التي تتعرض لها البلاد، فكيف سيكون حاله إذا شاهد وعاصر مايحدث حاليًا، فالعالم كله موجوع، والله يرحمه ويجعل مثواه الجنة فمن الصعب علينا أن نفقد فجأة شخص عزيز وغالي علينا، والله يحفظ كل الشعوب ويعافينا من هذا الوباء.



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