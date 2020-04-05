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هل يتوُج الأهلي ببطولة الدوري حال عدم استكماله؟ أحمد حسن يُجيب

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:27 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
أجاب أحمد حسن عن سؤال هام، هل يتوُج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري فى حال عدم إستكماله هذا الموسم.

وقال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، أن النادي الأهلي لن يتوج ببطولة الدوري المصري الممتاز حال عدم استكمال البطولة واستمرار تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

واكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لو اتحاد الكرة اختار ان الأهلي بطل واحتسب اللقب لصالحه سيكون هناك حسابات صعبة".

وأوضح: "لو اتحاد الكرة احتسب الأهلي بطل فإنه سيكون مطالب بتحديد 3 فرق للهبوط وهذا لن يتم لان الأمر لم يحسب من حيث عدد النقاط".

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