أشار تقرير صحفي إيطالي، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، يرغب في العودة لريال مدريد نهاية الموسم الجاري.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو، فإن كريستيانو رونالدو يرغب في العودة لريال مدريد، وحنينه للعاصمة مدريد وملعب سانتياجو برنابيو.



وتابع الموقع، أن إيدو أجيري صحفي الشيرنجيتو والصديق المقرب لكريستيانو، قد أكد عن إمكانية عودة رونالدو لريال مدريد، وأنها ليست مجرد إقتراحات.



وواصل الموقع، أن صفقة رونالدو ستكلف ريال مدريد 100 مليون يورو كقيمة ثابتة للصفقة، بالإضافة إلى 12 مليونًا كمتغيرات و5 ملايين للفيفا.



وشدد الموقع على أن الخلاف الذي أدى برحيل رونالدو عن ريال مدريد تمثل في الراتب، ولكن العلاقه الأن مميزه بين فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي والدولي البرتغالي.

