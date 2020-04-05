Advertisements

مفاجآة : الزمالك خاطب اتحاد الكرة رسميا لرفض تتويج الأهلي بالدوري

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:48 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن مفاجآة كبري، وتحدث العميد  بشأن دراسة اتحاد الكرة قرارها لإلغاء مسابقة الدوري حال استمرار تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا وتتويج الأهلي باللقب.

واكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اتحاد الكرة خاطب الأندية من أجل عرض الأمر عليهم بشأن تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاء المسابقة"

وتابع الصقر: "الزمالك خاطب الاتحاد ردا على مقترحه ورفض تتويج الأهلي بالدوري حال إلغاؤه وعدم استكماله"

أخبار تهمك

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 8 ساعات

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة: دواء للقمل يعالج كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"الحياة من رحم الموت".. عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا (صور)

منذ 43 دقيقة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 13 ساعة

هيدرسفيلد يبلغ الأهلي بقراره الأخير بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

12:47 ص

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

01:39 ص

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا