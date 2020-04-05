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مفاجآة : الزمالك خاطب اتحاد الكرة رسميا لرفض تتويج الأهلي بالدوري
الأحد 05/أبريل/2020 - 02:48 ص
محمد جمال
كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن مفاجآة كبري، وتحدث العميد بشأن دراسة اتحاد الكرة قرارها لإلغاء مسابقة الدوري حال استمرار تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا وتتويج الأهلي باللقب.
واكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اتحاد الكرة خاطب الأندية من أجل عرض الأمر عليهم بشأن تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاء المسابقة"
وتابع الصقر: "الزمالك خاطب الاتحاد ردا على مقترحه ورفض تتويج الأهلي بالدوري حال إلغاؤه وعدم استكماله"