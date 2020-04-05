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وفاء عامر تكشف لـ"الفجر الفني" عن مواقف نادرة بينها وبين هيثم أحمد زكي في ذكرى ميلاده

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعربت الفنانة وفاء عامر، عن حزنها الشديد على وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي يصادف أمس ذكرى ميلاده، وهو في العالم الآخر.

وكشفت وفاء عامر لـ"الفجر الفني" عن المواقف التي لن تنساها للراحل هيثم أحمد زكي، حيث قالت: "من أهم المواقف اللي جمعتني بيه في فيلم "كف القمر"، كان هيثم يدخل يبوس أيدي وأنا بعمل المكياج ويقولى وحشتيني يا أمي وكنت أبص في عينيه أجد قوة ثبات لحد عاوز يحسن من نفسه ليكون زي باباه مثلًا أو جايز له مدرسة خاصة به".

وتابعت: "بس دايما كنت بشوف في عينيه حزن غير طبيعي، كأنه عارف أن ربنا هيختاره بدري، وإن عمره مش طويل وإن شاء الله يكون من خيرة البشر اللي هتزين الجنة".

واستكملت حديثها "هيثم أحمد زكي طول عمره مؤدب وبيحترم اللي أكبر منه، كنت أدخل عليه الأوضة يقف ويقعدي، لدرجة إني قولتله أنا مش عجوزة يا هيثم مش للدرجادي، قالي كفاية إنك أكبر مني وعندك خبرة عني وبتجسيدي دور أمي".

واختتمت "عامر" حديثها بتوجيه كلمة للشباب، قائلة: "رسالة بقولها لكل الشباب احترموا اللي أكبر منكم، عشان تسيبوا ذكري كويسة بين الناس، أنا حزنت جدًا جدًا على هيثم، بسبب أخلاقه الجميلة وعزة نفسه اللي ورثها عن والده، وإن شاء الله يكون في الجنة".

يشار إلى أن هيثم أحمد زكي، هو ابن الفنان الراحل أحمد زكى والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006، حينما استكمل باقي مشاهد فيلم "حليم" عقب رحيل والده، وفي العام التالي جسد بطولة فيلم "البلياتشو"، ثم ابتعد عن التمثيل نحو 3 سنوات، وعاد في عام 2010 ليشارك في بطولة مسلسل "الجماعة"، وبعدها شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والتليفزيون مثل مسلسل "دوران شبرا"، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال "مسلسل كلبش 2"، وكان فيلم "الكنز 2" هو آخر أعماله قبل رحيله.


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