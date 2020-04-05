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تقرير مأساوي عن مواجهة مستشفيات إيطاليا لـ"كورونا" (فيديو)

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا مأساويا من داخل مستشفيات إيطاليا، عن مواجهة السلطات أزمة فيروس كورونا.
وتضمن التقرير الذي تم عرضه ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى، أمس السبت، تصريحًا لمديرة إحدى مراكز الرعاية المركزية بشمال إيطاليا والتي قالت فيه: "لسنا في وقت يسمح لنا بتجربة ما يسمي بالمعجزات"، وهو تصريح صدم العالم بعد تبريرها منع العجائز وهم من فوق الثمانين استخدام أجهزة التنفس ومنح ذو الأعمار الصغيرة فرصة للنجاة.

واتبعت إيطاليا خيارًا قاسيا وهو تحديد من يموت أولا وفق مقتضيات المصلحة العامة، مع العلم أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن إيطاليا تحتل المرتبة الثانية بعد اليابان في كبار السن ماعزز الإصابة بكورونا واحتمال الوفاة.

وأعلنت محرقة الجثث في ميلانو إغلاق أبوابها مؤقتًا، بسبب تكدس الجثث وعدم القدرة على التعامل اللازم مع الموتي ما هدد بكارثية صحية وبئية في المدينة، وحددوا فترة الانتظار لحرق الجثة بـ 20 يوم.

الوضع الوبائي في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

تسجيل 85 حالة جديدة
وأضاف أن الوزارة سجلت 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين والمتعافين
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت لخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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