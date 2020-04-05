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نائبة: لا نستطيع تطبيق الحظر الكامل إلا في هذه الحالة

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:16 ص
النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
مروة عبدالعزيز
قالت النائبة سولاف درويش، إنها ليست مع الحظر الكامل، إلا بعد بعد موافقة غرفة إدارة الازمات على ذلك وتعهدت بتوفير احتياجات المجتمع.
وأضافت درويش خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس السبت، والذي يعرض عبر القناة الأولى بالتلفزييون المصري: "أنا متخوفة من تطبيق الحظر الشامل لأن الموضوع مش سهل فيحتاج غرفة أزمات، لأن إدارة الأزمة في هذا الوضع صعب، بسبب ثقافة الناس، فهناك مجموعة كبيرة لازالت لا تشعر بالمشكلة.

وتابعت: "هناك ثقافة أخرى تعتقد أن جينات المصريين لا تتأثر بالفيروس، ولا نستطيع تطبيق الحظر الشامل إلا إذا قالت غرفة إدارة الأزمات أنها تستطيع تدبير الجوانب الاقتصادية للمجتمع".

الوضع الوبائي في مصر
وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

تسجيل 85 حالة جديدة
وأضاف أن الوزارة سجلت 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين والمتعافين
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت لخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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