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ظهير باريس سان جيرمان يدخل دائرة إهتمامات برشلونة

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:26 ص
بوابة الفجر
يواصل نادي برشلونة الإسباني رحلة البحث عن ظهير أيسر جديد، للإنضمام للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " سبورت " الكتالونية، أن برشلونة يسعى للتعاقد مع الفرنسي ليفين كورزوا، الظهير الأيسر لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونوهت الصحيفة، أن برشلونة تواصل بالفعل مع وكيل اللاعب كيا جورابشيان، والذي عينه اللاعب وكيلاً له مؤخراً.

ولعب جورابشيان دوراً حاسماً في إنتقال النجمين، فيليبي كوتينيو من ليفربول، ونيتو حارس مرمى فالنسيا، لصفوف النادي الكتالوني في وقت سابق.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة يريد التخلص من ظهيره الأيسر البرازيلي جونيور فيربو خلال الصيف المقبل، ومن ثم الدخول في تفاوض رسمي مع كورزوا.

يذكر أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ27 عاماً ينتهي تعاقده مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري، ومن ثم سيصبح متاحاً في الصيف دون مقابل.

وتهتم أندية نابولي ويوفنتوس، بالإضافة لأرسنال، بالتعاقد مع كورزوا، مما يعني أن برشلونة عليه أن يسرع في مسألة ضم اللاعب.

وليس كورزوا هو الظهير الأيسر الوحيد المستهدف من قبل برشلونة، فهناك دافيد ألابا نجم بايرن ميونخ، وأليكس تيليس ظهير نادي بوروتو البرتغالي.

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