خبير أمني يطالب بتطبيق الحظر الكامل في البلاد (فيديو)

قال اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه مع تطبيق الحظر الكامل في البلاد، نظرًا لتفشي وباء كورونا، لافتًا إلى أن الدولة تستطيع التغلب على مشاكله، ولكن لا تستطيع التغلب على تفشي الوباء.

وأضافت درويش خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، السبت، أن كثير من الناس لم يلتزموا بالحجر الذاتي، ونحتاج إلى حظر كلي، رغم المشاكل الكثيرة التي تحدث جراء ذلك، مطابا بوقف الانتقال بين المحافظات وعزل القرى التي ظهر بها إصابات.