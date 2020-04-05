سبب وحيد يمنع عمر جابر من اللعب فى صفوف الأهلي

يسعي النادي الأهلي للتعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري بعد عدم التجديد.



وقال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، إن عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، يمتلك الشخصية القوية والكبيرة التي تقدر على تعويض رحيل أحمد فتحي عن صفوف النادي الأهلي.



واكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لو عمر جابر انتقل للأهلي سيكون البديل الأمثل لفتحي وسيكون على تعويض غياب خبراته وقدراته، فهو لاعب يملك مهارات كبيرة وتأهله ليكون بديل لفتحي"

