Advertisements

سبب وحيد يمنع عمر جابر من اللعب فى صفوف الأهلي

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي النادي الأهلي للتعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري بعد عدم التجديد.

وقال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، إن عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، يمتلك الشخصية القوية والكبيرة التي تقدر على تعويض رحيل أحمد فتحي عن صفوف النادي الأهلي.

واكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لو عمر جابر انتقل للأهلي سيكون البديل الأمثل لفتحي وسيكون على تعويض غياب خبراته وقدراته، فهو لاعب يملك مهارات كبيرة وتأهله ليكون بديل لفتحي"

وتابع: "عمر جابر من الصعب التوقيع للنادي الأهلي بسبب زملكاويته الكبيرة والتي تعيق انتقاله للقلعة الحمراء".

أخبار تهمك

عمرو أديب يفجر مفاجأة: دواء للقمل يعالج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

هيدرسفيلد يبلغ الأهلي بقراره الأخير بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 14 ساعة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

شريف مدكور لـ"وزيرة الصحة": "فخور بيكي"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

12:47 ص

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

01:39 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا