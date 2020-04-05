شاهد.. ريهام سعيد تظهر من جديد بعد اختفائها.. وتوجه رسالة نارية لريم البارودي (فيديو)









شاركت الإعلامية ريهام سعيد جمهورها فيديو ''لايف" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وقالت "سعيد" في اللايف: "مساء الخير.. أنا أضطريت إني اطلع فيديو لايف مع اني واخدة عهد على نفسي اني مش هعمل لايف خالص، لكن مع الأسف الشديد الناس اللي عارفة شخصيتي عرفت تجرني إني أطلع بردو أتكلم".وتابعت "سعيد" قائلة: "أنا حابة أقول إننا في ازمة وعندنا ناس بتموت والحمد لله نسبة الوفيات قليلة مقارنة بالدول التانية، ولو روح واحدة راحت مننا لازم نهتم بده ونحافظ على بلدنا ونفسنا وياريت نسيبنا من الحاجات التافهة اللي المواقع بتعملها ودي حاجة مش جديدة عليكم ولكن أنا تخيلت أن موضوع الكورونا ده هيغير شوية والناس تتعظ وتبقا صادقة".وأضافت "سعيد'' لحديثها قائلة: "من الواضح ان مفيش أي حاجة بتغير حد أنا اتفاجئت ببعض المواقع ومن بينهم موقع أيام تعبي بالسمنة كان بيكتب كل حاجة غلط عني انهم بيكتبوا ان هناك اساءة متبادلة بيني وبين ريم البارودي يا جماعة اتقوا الله يعني لو طول عمركم بتكذبوا مينفعش دلوقتي الكذب انا مرضتش خالص على كلام جعانة او غيره كل ده من اختراق الصحافة وانا لما عرضت الفيديو عرضته عشان اعرف اللي بيبعتهولي ان الرسالة وصلتلي، انا لو محتاجة اوصل كلام لحد مش هحتاج اني احط فيديو كناية خالص عندي".واستكملت قائلة: "بالنسبة اني مردتش طب أنا أرد أقول أيه طيب بعد ما سمعت الإهانة دي من حد كلت معاه عيش وملح، انا بالرغم اني اتشتمت من غير ما اعرف السبب أعدم ولادي انا صحيت من النوم لقيت نفسي بتشتم، بس أيا كان انا بقول انها مش وحشة هي بس غلاطة ولما بتتعصب بتغلط قوي زي ما عملت مع ميسرة بألفاظ خارجة واخدت حكم وميرنا المهندس ميتة زعلانة منها، هي طيبة وخدومة".وأختتمت "سعيد" قائلة: "مش معنى اني مردتش اني تقبلت الغلط ولكن أنا مش هقدر وانهاردة حد كلمني وطلب مني ارفع قضية لكن انا مقدرش ومتخيلش تربيتي واخلاقي متسمحش اني اعمل كدة في حد أكلت معاه عيش وملح وعمري ما هتنازل عن طريقتي وهي عارفة اني عمري ما هرد الغلط بغلط نهائيا".وكتبت "سعيد" على هذا اللايف قائلة: "شكرا ريم البارودي، فرضت أمري اليك يارب".وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: انتي اعلامية مثقفة وجميلة جدا ومحترمة وكل كلامك افادة للمتلقي ويدل على مستوى عالى من الثقافة، وشهادتي مهما اتكلمت مجروحة تجاهك وانا مش عارفة ازاي لاعلامية زيك تمنع من مزاولة مهنتها، ربنا يحميكي ويكرمك.