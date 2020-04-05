قبل جائحة "كورونا".. أرقام وإنجازات الفرنسي "كارتيرون" قائد ثورة الزمالك

استطاع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، إعادة البريق المفقود للفريق الأبيض خلال الموسم الحالي، بعدما حقق عدة نجاحات رائعة رفقة فريقه على الصعيدين المحلي والإفريقي، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد..



ونجح "كارتيرون" الذي تولي قيادة الزمالك في 3 ديسمبر 2019، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، في قيادة الفريق الأبيض للعودة لمنصات التتويج، بعدما حصد الفريق بطولتين تحت قيادته خلال أسبوع واحد، حيث فاز الفريق بكأس السوبر المصري على حساب غريمه الأهلي، وكأس السوبر الإفريقي على حساب فريق الترجي التونسي.



وقاد المدرب الفرنسي فريق الزمالك في 20 مباراة بمختلف البطولات، حقق 11 انتصارًا، وتعادل في 7 مباريات، وخسر مباراتين، سجل فريقه 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا.



خاض الزمالك 10 مباريات بالدوري الممتاز تحت قيادة "كارتيرون"، فاز الفريق في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل اللاعبون 16 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وحصد 21 نقطة، وساهم في وصول الزمالك للمركز الرابع بالمسابقة المحلية برصيد 31 نقطة.



وقاد الخواجة الفرنسي فريق الزمالك إلي دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعدما تخطي عقبة الشرقية بنتيجة 3 / 1.



وخاض الزمالك بقيادة "كارتيرون" مباراتين في بطولة السوبر المصري ضد غريمه الأهلي، خسر المباراة الأولي بنتيجة 3 / 2، بينما حسم المباراة الثانية لصالحه بعدما فاز على المارد الأحمر بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح.



أما في بطولة دوري أبطال إفريقيا، خاض باتريس كارتيرون 7 مباريات مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها، وخسر مباراة وحيدة، وقاد الفريق لنصف نهائي البطولة ويلتقي مع فريق الرجاء المغربي.

