بالأرقام.. حصاد السويسري رينيه فايلر مع الأهلي قبل أزمة كورونا

حقق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، نتائج مميزة وأرقام مثيرة رفقة الفريق الأحمر في مختلف البطولات المحلية والإفريقية بالموسم الحالي 2019 / 2020، وقبل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد وتسجيله العديد من الإصابات والوفيات.



تولي رينيه فايلر تدريب الأهلي في 31 أغسطس لعام 2019 خلفًا لـ" مارتن لاسارتي"، ويتواجد على رأس الجهاز الفني للفريق الأهلاوي منذ 218 يومًا تقريبًا، وقاد الفريق في 31 مباراة بمختلف البطولات حتي الآن، حقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 69 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا.



سجل خال من الهزائم في الدوري الممتاز

استطاع المدرب السويسري رينيه فايلر الحفاظ على سجله خال من الهزائم في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث حقق 16 انتصارا وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، ليحقق ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ القلعة الحمراء بالبطولة المحلية، بعد البرتغالي مانويل جوزيه الذي حقق 17 انتصارًا 2004 / 2005.



وقاد "فايلر" فريقه الأهلي لاعتلاء صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 16 نقطة عن المقاولون صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة.



تأهل مستحق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

خاض الأهلي بقيادة "فايلر" 10 مباريات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 5 أهداف، وقاد الفريق للصعود للدور نصف النهائي بالبطولة القارية، وتنتظره مواجهة نارية ضد فريق الوداد المغربي مطلع مايو المقبل.



التتويج بالسوبر المحلي أمام الزمالك

حصد السويسري رينيه فايلر بطولة وحيدة مع فريق الأهلي، بعدما قاد الفريق الأحمر للفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 / 2 في لقاء السوبر المصري عن موسم 2017 / 2018، بينما خسر لقب البطولة نفسها في النسخة التالية عن موسم 2018 / 2019 أمام الفارس الأبيض أيضًا بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح.

