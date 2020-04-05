هل يعود رونالدو إلى ريال مدريد ؟

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنّ عودة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي إلى ريال مدريد الإسباني ممكنة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن رونالدو يفتقد فريقه الإسباني السابق والذي تراجع على مستوى الآداء والنتائج بعد رحيله لصفوف السيدة العجوز في صيف 2018.





وأكد الموقع الإيطالي أنه على الرغم من أن رونالدو يعتبر هداف يوفنتوس الأول في الوقت الحالي إلا أنه ليس سعيداً كما يجب في تجربته في الدوري الإيطالي.





وأوضح الموقع الإيطالي أنه من المعروف للكثيرين أن من أهم أهداف يوفنتوس هو التعاقد مع نجم يقودهم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن صفقة عودة رونالدو إلى ريال مدريد قد تكلف الملكي حوالي 100 مليون يورو وذلك نظرًا لحفاظه على إمكانياته الفنية والبدنية العالية بالإضافة إلى شهرته الكبيرة وتأثيره على وسائل التواصل الإجتماعي.