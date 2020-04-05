كم سيتقاضى صلاح مع ليفربول بعد تخفيض راتبه ؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تخفيض راتب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بنسبة 30% وذلك بعد موافقة الحمر على دعوة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الخسائر المادية المترتبة على توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم نظرًا لتفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية بأن راتب صلاح مع ليفربول سيقل إلى 140 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وذلك بعد أن كان يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي كانت قد توصلت لاتفاق جماعي مع الأندية العشرين بعد مناقشة تأجيلات وتخفيضات وصلت إلى 30% من رواتب اللاعبين وذلك من خلال مكالمة جماعية تمت اليوم السبت مع تلك الأندية لمناقشة المقترحات كما ناقشت خطة خيرية لجمع الأموال لصالح خدمات الرعاية الطبية الوطنية.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن عقود اللاعبين ستقل بنسبة 10% قبل نهاية شهر يونيو المقبل وأن الاتفاق جرى على خفض عقود اللاعبين بنسبة 10% إذا كانت المباريات المتبقية ستقام خلف أبواب مغلقة ثم 20% أخرى إذا لم يكن هناك حقوق بث تليفزيوني.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه تم الاتفاق أيضا على مطالبة اللاعبين بتأجيل الأجور ثلاثة أشهر كحد أقصى ومن ثم قبول تخفيضات في الأجور إذا لم تستأنف المنافسات في نهاية يونيو المقبل.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي كانت أعلنت في بيان رسمي أن المباريات لن تعود في شهر مايو المقبل وذل في انتظار قرار الحكومة البريطانية النهائي للتعامل مع فيروس كورونا المميت.