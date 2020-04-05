في ذكرى ميلاده.. أحمد حسن راؤول للراحل يدعو لهيثم زكي من خلال "الفجر الفني"





عبر الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، عن حزنه الشديد على وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في الذكرى الأولى لميلاده بعد وفاته.



ووجه له رسالة ودعاء للراحل من خلال "الفجر الفني" قائلًا: "ربنا يرحمه يارب ويدخله جنته، ويجعل سيرته دائما طيبة".



يذكر أن هيثم أحمد زكي وهو ابن الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، وقدم العديد من الأعمال الفنية وأستطاع كسب قلوب الملايين لكنه كان دائمًا حزين ويرى نفسه وحيدًا.



وتوفي ''هيثم" إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز الخامسة وثلاثون عاما وذلك يوم 7 نوفمبر عام 2019، وحزن العالم بأكمله على فراقه والبعض تمنى أن يكن حيا حتى يرى هذه المحبة التي ظهرت بعد مماته ولم يراها أثناء حياته.