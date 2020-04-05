Advertisements

في ذكرى ميلاده.. أحمد حسن راؤول للراحل يدعو لهيثم زكي من خلال "الفجر الفني"

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

عبر الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، عن حزنه الشديد على وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في الذكرى الأولى لميلاده بعد وفاته.

ووجه له رسالة ودعاء للراحل من خلال "الفجر الفني" قائلًا: "ربنا يرحمه يارب ويدخله جنته، ويجعل سيرته دائما طيبة".

يذكر أن هيثم أحمد زكي وهو ابن الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، وقدم العديد من الأعمال الفنية وأستطاع كسب قلوب الملايين لكنه كان دائمًا حزين ويرى نفسه وحيدًا.

وتوفي ''هيثم" إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز الخامسة وثلاثون عاما وذلك يوم 7 نوفمبر عام 2019، وحزن العالم بأكمله على فراقه والبعض تمنى أن يكن حيا حتى يرى هذه المحبة التي ظهرت بعد مماته ولم يراها أثناء حياته.

أخبار تهمك

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. ريهام سعيد تظهر من جديد بعد اختفائها.. وتوجه رسالة نارية لريم البارودي (فيديو)

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 5 ساعات

سبب وحيد يمنع عمر جابر من اللعب فى صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 13 ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 11 ساعة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

كم سيتقاضى صلاح مع ليفربول بعد تخفيض راتبه ؟

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

12:47 ص

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا