Advertisements

نقيب المحامين يكشف عن تفاصيل تأجيل محاكمات الاستئناف

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:52 ص
رجائي عطية
رجائي عطية
مروة عبدالعزيز
كشف رجائي عطية، نقيب المحامين، عن تفاصيل تأجيل محاكمات الاستئناف وتعليق العمل، لافتا إلى أن رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة أصدر قرارًا باستئناف العمل كاملا في جميع الدوائر ابتدا من 4 أبريل وحتي 15 من نفس الشهر.
وأضاف "عطية" خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث" مع الإعلامي سيد علي، السبت، أن المحامين رأوا أن هذا القرار يعرض حياتهم للخطر، لافتا إلى أن هذا الكلام علم به مساء الخميس الماضي، وكتبت مذكرة شبه مذكرة صباح الجمعة لرئيس محكمة الاستئناف، تحدثت فيها عن وحدة الدولة ووحدة المحاماة والقضاة، لأن الجميع شركاء في الإجراءات الاحترازية التي تتخذ لمقاومة الوباء.

الوضع الوبائي في مصر
وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

تسجيل 85 حالة جديدة
وأضاف أن الوزارة سجلت 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين والمتعافين
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت لخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة كوفيد بوابة الفجر العائدون من الخارج الصحة العالميه الاجمالي الاجراءات الإحترازية ألفجر

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال وانخفاض في درجات الحرارة

منذ أقل من ساعتين

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 19 ساعة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 15 ساعة

كم سيتقاضى صلاح مع ليفربول بعد تخفيض راتبه ؟

منذ حوالي 4 ساعات

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

3 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

أم بقلب حجر.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة "سجدة" على يد والدتها.. والنهاية خلف القضبان (صور)

منذ ساعتين

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 7 ساعات

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

خبير أمني يطالب بتطبيق الحظر الكامل في البلاد (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إغلاق نقابة المحامين أسبوعين بعد ظهور حالتي إصابة بكورونا

رئيس إحدى مستشفيات إيطاليا: جميع دول العالم غير مستعدة لكورونا

"الصحة" تشيد بإجراءات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا (فيديو)

نقيب المحامين: أتواصل مع الزملاء عبر الهاتف من المنزل (فيديو)

نقابة المحامين تعلن موعد عقد جلسات حلف اليمين

تايلاند تعلن تسجيل 102 إصابة و3 وفيات بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

12:47 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا