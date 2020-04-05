ماذا قدم مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم ليخطف أنظار ريال مدريد؟

أظهر نادي ريال مدريد رغبة كبيرة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



ويريد نادي ريال مدريد التعاقد مع مبابي هذا الموسم بسبب تألق اللاعب بشكل كبير جدا منذ فترة وليكون البديل المناسب للفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق بسبب تقدمه في السن.



وتألق كيليان مبابي منذ فترة طويله مع نادي باريس سان جيرمان ليلفت أنظار العديد من كبار أوروبا له بالإضافة إلى تمسك ناديه به ورفضه لرحيله عن صفوف الفريق نهائيا في الصيف القادم.



ويحتل مبابي حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد ١٨ هدف متساويا في عدد الأهداف مع وسام بن يدر لاعب نادي موناكو الفرنسي.

