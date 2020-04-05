أحمد حسن راؤول لـ "الفجر الفني": هذه أعمالي الرمضانية المقبلة.. وهؤلاء أصدقائي المقربين بالوسط الفني

















كشف المؤلف أحمد حسن راؤول، عن الأعمال الفنية التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة قائلا: "مع الأسف الحظر يضعني في أجازة حاليًا، لكن يوجد بعض الأعمال الدينية التي أستعد لتقديمها خلال الموسم الرمضاني، وسوف أعلن عنها عند توقيعي على العقود بشكل رسمي".وأوضح ''راؤول" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أساس اختياره لأعماله قائلًا: "أساس اختياري لأعمالي يكمن في احترام المستمع واحترام أهلي وتربيتي وديني".وكشف عن تطلعاته وطموحه وأعماله المقبلة قائلًا: "تطلعاتي الفنية أن أقوم بتأليف أعمال لمطربين الوطن العربي بأكمله".واختتم لقائه كاشفًا عن أصدقاءه المقربين بالوسط الفني قائلا إن لديه العديد من الأصدقاء المقربين بالوسط الفني منهم رنا سماحة، راندا البحيري، عمرو مصطفى وجميع الشعراء والملحنين تقريبا.