Advertisements
أحمد حسن يُعلن عن مفاجآة بشأن الشناوي أحمد حسن يُعلن عن مفاجآة بشأن الشناوي
الأحد 05/أبريل/2020 - 05:29 ص
محمد جمال
تحدث أحمد حسن نجم كرة القدم المصرية السابق عن موقف أحمد الشناوي لاعب فريق بيراميدز وحارس المرمي فى حال تخفيض عقده أو التعاقد مع حارس مرمي الأهلي شريف إكرامي.
واكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحمد الشناوي لو بيراميدز قالتله هتمشي أو خفض عقده فإنه سيطلب الرحيل، ولن يترك مليم لمسئولي نادي بيراميدز وسيطالب بمستحقاته كاملة قبل الرحيل".
وتابع: "بيراميدز تعاقد مع شريف إكرامي دون دراسة الموقف بالشكل الجيد والشكل الأمثل، فالنادي يمتلك 3 حراس كبار وهم أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور".
وأتم: "دعدور من أفضل الحراس داخل مصر لكنه مظلوم بسبب تواجده مع الشناوي والمهدي سليمان".