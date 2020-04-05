أحمد حسن يُعلن عن مفاجآة بشأن الشناوي أحمد حسن يُعلن عن مفاجآة بشأن الشناوي

تحدث أحمد حسن نجم كرة القدم المصرية السابق عن موقف أحمد الشناوي لاعب فريق بيراميدز وحارس المرمي فى حال تخفيض عقده أو التعاقد مع حارس مرمي الأهلي شريف إكرامي.

تحدث أحمد حسن نجم كرة القدم المصرية السابق عن موقف أحمد الشناوي لاعب فريق بيراميدز وحارس المرمي فى حال تخفيض عقده أو التعاقد مع حارس مرمي الأهلي شريف إكرامي.