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أحمد حسن يكشف عن اللاعب الأفضل لتعويض رحيل أحمد فتحي

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
كشف أحمد حسن نجم كرة القدم المصرية السابق عن اللاعب الذى يمكنه تعويض رحيل الظهير الأيمن للمارد الأحمر أحمد فتحي، بنهاية الموسم الجاري بعد عدم التجديد.

واكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "حسين الشحات أفضل من يعوض أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن بالأهلي".

وتابع: "محمد هاني، لاعب جيد وقادر على تعويض فتحي وإذا أراد الأهلي عدم التعاقد مع لاعب جديد، فسيكون حسين الشحات بديل أمثل فهو شارك مع مصر للمقاصة في ذلك المركز وأدى بشكل جيد".

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