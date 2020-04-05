أحمد حسن يكشف عن اللاعب الأفضل لتعويض رحيل أحمد فتحي

كشف أحمد حسن نجم كرة القدم المصرية السابق عن اللاعب الذى يمكنه تعويض رحيل الظهير الأيمن للمارد الأحمر أحمد فتحي، بنهاية الموسم الجاري بعد عدم التجديد.

واكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "حسين الشحات أفضل من يعوض أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن بالأهلي".

واكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "حسين الشحات أفضل من يعوض أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن بالأهلي".