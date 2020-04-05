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بعد اهتمام برشلونة.. ماذا قدم نيمار مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم؟

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:41 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
تألق البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل كبير مع ناديه هذا الموسم بعد سلسلة من سوء الحظ بسبب الإصابات والبعد عن مستواه في بداية الموسم الجاري.

وحسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب بقوة في التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبدأ نادي برشلونة في التفاوض مع نيمار خلال الفترة الماضية لضمه مرة أخرى للفريق نظرا لحاجة النادي الشديدة له.

ويتمسك نادي باريس سان جيرمان بشكل كبير جدا بنيمار وعدم رحيله عن النادي ولكن نادي برشلونة يجهز عرض ضخم لمحاولة خطف اللاعب.

ويتواجد نيمار في المركز الرابع من جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد ١٣ هدف وبفارق ٥ أهداف عن كيليان مبابي صاحب الصدارة.

وقد شارك نيمار دا سيلفا في 22 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 18 هدف وصنع 6 أهداف آخرين.

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