3 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

اقترب الموسم الكروي الحالي من الانتهاء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" ومن ثم رحيل بعض العناصر عن صفوف الزمالك خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.



الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.



لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في الصيف

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز 3 لاعبين مرشحين للرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لندرة مشاركتهم في التشكيل الأساسي للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وإليكم التفاصيل:-



1- كريم بامبو

المهاجم الشاب كريم بابمو واحد من أبرز العناصر المرشحة بقوة للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، وذلك لندرة مشاركاته في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يستبعده من القائمة الأساسية لمعظم مباريات الأبيض لأسباب فنية.



2- محمد عنتر

الجناح الطائر محمد عنتر وجد صعوبة كبيرة في المشاركة في تشكيلة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترات السابقة وذلك بسبب ازدحام منطقة تحت المهاجم بالنجوم واعتماد المدير الفني للأبيض على الثلاثي أشرف شرقي ومحمد أوناجم بالإضافة إلى أحمد السيد زيزو في قيادة الخط الأمامي للفريق ومعهم البديل مصطفى فتحي وشيكابالا.



3- محمد صبحي