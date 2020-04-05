اخرهم ريال مدريد.. أندية قامت بتخفيض رواتب لاعبيها بسبب فيروس كورونا

ذكرت تقارير صحفية اسبانية عن قرار إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تخفيض رواتب اللاعبين بعد أزمة فيروس كورونا الجديد التي تسبب في وقف جميع الأنشطة الرياضية في النادي.

بينما قرر نادي برشلونة الاسباني تحقيق عقد لاعبيها بنسبة 70% في فترة الطوارئ بسبب فيروس كورونا وأعلن نادي️ يوفنتوس الإيطالي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر توصله إلى اتفاق ودي مع اللاعبين والطاقم الفني والإداري للفريق الأول يقضي بخفض الرواتب عن أشهر "مارس، أبريل، مايو، يونيو" لعام 2020، بعد توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا ووجه️ النادي الإيطالي أيضا الشكر إلى الجميع لتحملهم المسؤولية في هذا الموقف العصيب.



