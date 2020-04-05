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أجويرو يكشف عن ملهميه الخمسه في عالم كرة القدم
الأحد 05/أبريل/2020 - 06:24 ص
محمد الدمتناوي
كشف النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الخمسه لاعبين الملهمين له في عالم كرة القدم.
وتحدث أجويرو خلال تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، قائلا:" كنت أعشق كثيرا خافيير سافيولا، الذي كان يلعب في ريفر بليت".
وتابع:" ثم انتقلت لمتابعة تيفيز، وخوان ريكيلمي، ثم الظاهرة رونالدو".
وواصل:" ثم أحببت مايكل أوين نجم ليفربول، وظللت أتابعه بإستمرار".
وأتم:" عندما كنت صغيرا، كنت أركز على اللاعبين الذين كنت أحبهم، وأحاول تقليد طريقه لعبهم حتى أكون مثلهم".
وسجل أجويرو 254 هدفًا وصناعة 72 في كل المباريات التي لعبها مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات.