صلاح عبد الله ينشر أبياتا لبث روح الأمل والتفاؤل بين جمهوره في الصباح





وكتب عبد الله، ''صباح الأمل في الله.. صباح الهنا يا حياه.. صباح السعد قدامنا.. صباح الخير لأحلامنا.. هتتحقق بإذن الله".



وأضاف "طبطب على قلبك وصبح عليه.. وقولوا أصحى الصبح شقشق.. والأمل غرد وزقزق.. يلا فوق عشان نحقق.. كل حلم حلمنا بيه.. رغم كل اللي احنا فيه".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "ده أحلى صباح في الدنيا كلها من عم عبد الله الراجل السكرة بحبك جدًا، كما علق آخر ربنا يجعل أيامك وأيامنا الجاية كلها سعادة وأمل يارب".





نشر الفنان صلاح عبد الله، أبياتًا لبث روح الأمل والتفاؤل بين جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".