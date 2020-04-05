هل يرحل إيجالو عن مانشستر يونايتد؟.. اللاعب يُجيب

رد الدولي النيجيري أوديون إيجالو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تساؤل الجماهير بشأن رحيله عن ملعب أولد ترافورد خلال الفترة المقبلة.



وكان إيجالو قد انضم لمانشستر يونايتد خلال الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من فريق شانجهاي جرينلاند شينهوا الصيني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



ورد إيجالو على تساؤل أحد المشجعين عبر "تويتر"، عن إمكانية رحيله عن مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، قائلا:" إذا عرض الفريق تجديد عقدي، بالطبع سأوافق على ذلك".



وشارك إيجالو مع مانشستر يونايتد في 8 مباريات، تمكن من تسجيل 4 أهداف.

