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برباتوف: ليفربول يستحق لقب الدوري الإنجليزي

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:11 ص
برباتوف
برباتوف
محمد جمال
تحدث مهاجم مانشستر يونايتد السابق، ديميتار برباتوف عن الوضع الحالي، فى كرة القدم بالعالم، وتحديدًا ببطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج، والذى تم تعليقه بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان ليفربول قريب من التتويج بلقب البريميرليج ويتقصه فقط 6 نقاط لتتويج رسميًا بلقب المسابقة بعد غياب دام 30 عام.

وقال برباتوف في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الانجليزية: "لقد شاهدت الناس يطالبون بإلغاء الموسم ومنح اللقب إلى ليفربول، بالإضافة إلى العديد من الأراء الأخرى."

وأضاف : "بعض الناس يقولون أن فرقهم يمنكهم اللعب باقي مباريات خلال أسابيع قليلة، لكن هذا سيقود إلى العديد من الإصابات، لا أعلم ما هو القرار الصحيح، ومهما كان القرار النهائي لن يكون له قبول عام."

وتابع: "النادي ترجح من اللقب لليفربول، وكي أكون أمينًا هم يستحقون التتويج بعد الأداء الرائع لهم، ولن يتمكن أي فريق من اللحاق بهم على أي حال."

واتم: "بالطريقة التي لعبوا بها وكرة القدم التي يقدموها وتفوقهم الكبير في المقدمة هم بكل جدارة يستحقون لقب هذا الموسم، سيكون من غير العدل لهم إذا تم إلغاء الموسم، وسيشعرون باحباط كبير.

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