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لاعب الفتح المغربي يُصاب بـ كسر فى القدم خلال التدريب بمنزله

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:14 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تعرض أنس باش، لاعب خط وسط فريق الفتح الرباطي المغربي لكرة القدم، لكسر بالقدم، خلال تدريبات فردية، بمنزله، فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويقوم اللاعبين حول العالم بالتدريب فى منزلهم، في ظل الحجر الصحي المفروض على جميع اللاعبين حاليا بسبب "فيروس كورونا" المستجد.

وقال أنس باش لاعب الفتح المغربي فى تصريحات لصحيفة "هسبورت" المغربية امس، السبت إنه كان يتدرب بشكل طبيعي أمام منزله، قبل أن يتعرض لالتواء بمشط القدم، خضع بعدها لفحوصات طبية أكدت إصابته بكسر طفيف، سيبعده عن التدريب لمدة شهر تقريبا".

وأضاف: "البعض تحدث عن ضرورة خضوعي لعملية جراحية، لكن هذا غير صحيح، سأضع جبيرة لتثبيت القدم لمدة قصيرة ثم أقوم ببرنامج تأهيلي قبل عودتي لاستئناف التدريبات حسب ما أكد لي الطبيب".

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