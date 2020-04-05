كشف حساب زيدان مع ريال مدريد هذا الموسم

تعاني كرة القدم من الشلل التام في الوقت الحالي، بسبب كارثة تفشي فيروس " كوفيد 19 " بصورة كبيرة في أوروبا ومختلف دول العالم، والذي أدى لتجميد جميع الأنشطة الكروية حتى إشعار آخر.



وأمضى ريال مدريد موسماً متذبذباً قبل فترة التوقف، حيث كان الفريق قد فقد صدارة الدوري الإسباني لمصلحة برشلونة، كما كان على أعتاب مغادرة دوري أبطال أوروبا، بعد أن سقط بملعبه "سانتياجو بيرنابيو" ذهاباً بهدفين مقابل هدف أمام مانشستر سيتي، في دور الـ16، فضلاً عن مغادرته بطولة كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد.



ويبقى التتويج بطولة كأس السوبر الإسباني هي النقطة المضيئة الوحيدة في موسم ريال مدريد الحالي، بعد أن تغلب على جاره أتليتيكو مدريد بركلات الترجيح، في البطولة التي أقيمت في شهر يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.



أرقام زيدان مع ريال مدريد الموسم الحالي

تولى الفرنسي زين الدين زيدان قيادة ريال مدريد في 39 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات، تمكن في الفوز بـ23 مباراة، وتعادل في 10 مناسبات، وتلقى 6 هزائم، سجل الفريق معه 81 هدفاً، وتلقت شباكه 36 هدفاً.



وضمن بطولة الدوري الإسباني، خاض ريال مدريد مع زيدان 27 مباراة، فاز في 16 مباراة، وتعادل في 8 مباريات وتلقى 3 هزائم، سجل الفريق 49 هدفاً وسكنه شباكه 19 هدفاً، وحصد 56 نقطة، يحتل بها المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة صاحب الـ58 نقطة.



ولحساب دوري أبطال أوروبا، خاض زيدان 7 مباريات، فاز في 3 مناسبات وخسر مرتين وتعادل مرتين، سجل النادي الملكي 15 هدفاً واهتزت شباكه 10 مرات.



وضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، قاد صاحب الـ47 عاماً ريال مدريد للفوز بمبارتين، وتلقى هزيمة وحيدة، سجل الفريق 10 أهداف وسكنت شباكه 5 أهداف.

