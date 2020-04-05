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أرقام راؤول خيمنيز هدف ليفربول الموسم المقبل

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:22 ص
راؤول خيمنيز
راؤول خيمنيز
عبد القادر عرابي
بدأ اسم المهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز، مهاجم نادي ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، في الظهور على طاولة مفاوضات نادي ليفربول، للإنضمام للفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضحت مباريات الموسم الجاري حتى الآن، حاجة ليفربول في ضم مهاجم قوي، يتشارك مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو، في مركز قلب هجوم الريدز.

وذكرت عدة تقارير، أن جماهير ليفربول تريد من إدارة الفريق التحرك نحو ضم المكسيكي الدولي، صاحب الـ28 عاماً.

ويسرد لكم " الفجر الرياضي " من خلال هذا التقرير، أرقام خيمنيز مع فريقه خلال الموسم الجاري.

خاض خيمنيز مع الفريق 42 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 22 هدفاً، وتمكن من صناعة 10 أهداف أخرى، بمجموع دقائق لعب بلغت 3522 دقيقة.

وضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاض اللاعب 29 مباراة مع الولفز، سجل خلالها 13 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة، بمجموع دقائق لعب 2465 دقيقة.

ولحساب كأس الإتحاد الإنجليزي، خاض خيمنيز مبارتين فقط بمجموع دقائق لعب بلغت 130 دقيقة، لكنه لم يتمكن من صناعة أو تسجيل أي هدف.

وضمن بطولة الدوري الأوروبي، خاض خيمنيز 12 مباراة على مستوى الدور التمهيدي ودور المجموعات والأدوار الإقصائية، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرى، بمجموع دقائق لعب بلغت 927 دقيقة لعب.

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