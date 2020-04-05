كسر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي ليفربول كافة الأرقام القياسية وحقق انطلاقة متميزة رفقة الفريق، منذ أن تولى قيادته في 8 أكتوبر 2015.



ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب كلوب مع ليفربول هذا الموسم:-



قاد يورجن كلوب فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" الموسم الحالي في 29 مباراة، حقق الفوز في 27 مباراة، فيما تعادل في واحدة، وخسر في الأخرى، بينما سجل 66 هدفاً، وتلقت شباكه 21 هدفاً.



ويتصدر ليفربول 82 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، ويحتاج للفوز في مبارتين فقط، لضمان تحقيق حصد لقب الدوري، الذي غاب عن خزينة النادي لـ30 عاما.



كما خاض أبناء المدرب يورغن كلوب 8 مواجهات في بطولة دوري أبطال أوروبا، واستطاع أن يحقق الفريق الفوز في 4 مباريات، مقابل تعادل، و3 هزائم، فيما أحرز الفريق 15 هدفاً واستقبل 12 هدف، ليودع البطولة على يد أتليتكو مدريد، في دور ثمن النهائي.



وودع ليفربول تحت قيادة كلوب بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، على يد فريق تشيلسي، بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من البطولة، وذلك بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مواجهة، وتعادل في مثلها، فيما خسر في الأخرى، وأحرز 3 أهداف، واستقبلت شباكه 4 أهداف.



كما ودع الريدز بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في دور ثمن نهائي البطولة؛ بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام فريق استون فيلا، بخمسة أهداف نظيفة.

