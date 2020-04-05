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الأهلي ينفي اهتمامه بلاعب النجم الساحلي

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:33 ص
النجم الساحلي
النجم الساحلي
ريهام عبدالمحسن
أفادت بعض التقارير الصحفية بأن الأهلي المصري يرغب في التعاقد مع التونسي وجدي كشريدة ظهير أيمن النجم الساحلي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي يخطط للتعاقد مع ظهير أيمن ليكون خليفة أحمد فتحي نجم الفريق الذي أعلن رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت مصادر من النادي الأحمر أن هذه الأنباء ليس لها أساس لها من الصحة وأنه لم يتم الإتصال باللاعب أو فريقه النجم الساحلي.

وكشفت التقارير الصحفية أن كشريدة مرتبط بعقد مع النجم الساحلي حتى صيف 2021.

وكشفت تقارير صحفية مؤخرًا عن اقتراب مسئولو الأهلي بطل الدوري المصري في الموسم الماضي من حسم أول صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بالتعاقد مع رجب بكار ظهير أيمن براميدز وذلك من أجل تعويض رحيل أحمد فتحي.

وأكدت تقارير صحفية أن الأهلي تمكن بالفعل من الحصول على توقيع رجب بكار من براميدز تمهيدا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير الصحفية أن إدارة الأهلي اقتربت من حسم صفقة رجب بكار الذي أبلغ الأخير إدارة براميدز برغبته في الانضمام إلى الأهلي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة النادي الأهلي وضعت بجانب رجب بكار عدة بدائل أخرى مثل كريم العراقي نجم المصري وعلي فوزي نجم إنبي في حال فشلها في التعاقد مع نجم براميدز.

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