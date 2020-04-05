Advertisements

"شكله مسلسل جامد".. تعرف على تعليقات الجمهور على برومو "الاختيار" لأمير كرارة (فيديو)

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:57 ص

عرضت قناة "ON" الفضائية أول برومو لمسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.

وحصد البرومو تعليقات إيجابية من الجمهور من بينها "شكله مسلسل جامد"، "المنسي الله يرحمه ويغفر له"، "هنتفرج أكيد".

وتدور قصة المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابي في سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.

أخبار تهمك

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 10 ساعة

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 19 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال وانخفاض في درجات الحرارة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 7 ساعات

أم بقلب حجر.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة "سجدة" على يد والدتها.. والنهاية خلف القضبان (صور)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

3 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خبير أمني يطالب بتطبيق الحظر الكامل في البلاد (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

كم سيتقاضى صلاح مع ليفربول بعد تخفيض راتبه ؟

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

12:47 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا