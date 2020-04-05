"شكله مسلسل جامد".. تعرف على تعليقات الجمهور على برومو "الاختيار" لأمير كرارة (فيديو)

عرضت قناة "ON" الفضائية أول برومو لمسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.





وحصد البرومو تعليقات إيجابية من الجمهور من بينها "شكله مسلسل جامد"، "المنسي الله يرحمه ويغفر له"، "هنتفرج أكيد".





وتدور قصة المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابي في سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.





المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.



