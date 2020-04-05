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المرور تقدم 8 نصائح لتجنب الحوادث في الأحوال الجوية السيئة

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية وأمطار، لعدم وقوع أي حوادث.
وجاءت هذه النصائح كالتالي:
1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

الأرصاد تعلن حالة الطقس.. أمطار ورياح
من جانبها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد، 5 أبريل 2020، وتوقعت أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل 6 درجات.

وجاءت توقعات الهيئة كالتالي:

القاهرة الكبرى 
يسود طقس معتدلًا نهارا لطيفًا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري
يسود طقس معتدلا نهارا لطيفا ليلا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارا مائل للررودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية فجاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 25 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 والعظمى 30 

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 33 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 30 

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 18 والعظمى 30 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 19 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 19 والعظمى 39 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 39 

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 38 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 21 والعظمى 36 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 37

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