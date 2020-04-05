فايلر ينفي رغبته في التعاقد مع بديل إكرامي

ذكرت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط كرة القدم بالأهلي التي يرأسها محسن صالح مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق تبحث ملف تدعيم مركز حراسة المرمى عقب رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق وذلك لعدم تجديد عقده.





وأوضحت التقارير الصحفية أن الفترة الماضية شهدت أنباء حول رغبة الأهلي في ضم حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض رحيل شريف إكرامي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه على الرغم من ترشيح محمود جاد حارس مرمى إنبي للإنضمام إلى الأهلي خلفاً لشريف إكرامي إلا أن فايلر أعلن مؤخراً أنه لا يحتاج لضم حارس مرمى جديد فى الصيف المقبل.





وأفادت التقارير الصحفية بأنه من المقرر أن تعقد لجنة التخطيط في الاهلي جلسة خاصة مع فايلر لمعرفة موقفه النهائي من تدعيم مركز حراسة المرمى حتى يتم إغلاق هذا الملف إذا رفض فايلر ضم حارس جديد أو البدء فى التفاوض مع محمود جاد أو غيره من الحُراس المصريين لتدعيم هذا المركز إذا كانت رغبة المدير الفنى هى تدعيم هذا المركز.





وكشفت التقارير الصحفية أن الأهلى يمتلك ثلاثى حراس مرمى بعد رحيل إكرامي، هم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.





وعلى جانب آخر، أكد فايلر أنه لا يفكر فى العودة إلى سويسرا حاليا خوفا من فيروس كورونا الذى يهدد العديد من دول العالم.





وقال المدير الفنى للأهلى لصحيفة tagblatt السويسرية: "لحسن الحظ أنا بخير ولدي مسؤولية هنا في مصر خاصة أننا لا نعرف كيف يبدو المستقبل القريب".





واختتم فايلر تصريحاته قائلاً :"سأستمر في العمل هنا مع الأهلي من أجل تطوير الفريق وأنواع التدريب ومهاراتي الشخصية لقد قرأت أيضًا الكثير وألعب الرياضة في غرفة اللياقة البدنية في الفندق ولدي الكثير من الوقت للتفكير".