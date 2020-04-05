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برشلونة يعد نيمار بالعودة

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:00 ص
نيمار
نيمار
ريهام عبدالمحسن
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة وعد البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالعودة إلى قلعة الكامب نو مرة أخرى.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية نقلاً عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه على الرغم من الإنهيار الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كوفيد – 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد إلا أنه من المؤكد أن النجم البرازيلي سيعود مرة أخرى إلى برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو أبلغت نيمار بأنه سيعود مرة أخرى، حيث سيكون متواجدًا في قائمة الفريق الكتالوني هذا العام أو العام المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسئولي ريال مدريد دخلوا في مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل خطف النجم البرازيلى نيمار من برشلونة في الصيف الماضي وذلك عن طريق استغلال العلاقة المميزة بين فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجى وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

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