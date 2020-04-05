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أستراليا تحث مواطنيها على اليقظة بسبب فيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:08 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعرب العديد من مسؤولي الصحة الأستراليين، اليوم الأحد، عن تفائلهم الحذر بشأن تباطؤ انتشار الفيروس التاجي في البلاد، لكنهم حذروا من أن القيود الاجتماعية البعيدة ستبقى التطبيق لشهور، وفقا لما أوردته "رويترز".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع الحالات المؤكدة بمقدار 181 خلال فترة الـ 24 ساعة حتى صباح الأحد ليصل الإجمالي الوطني إلى 5635. ارتفع عدد الوفيات بسبب COVID-19، أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس، إلى 34.

هذا يشير إلى أن المعدل اليومي للعدوى كان أقل من 5 ٪، أي حوالي خمس ما شهدته أستراليا في منتصف مارس.

وقد قال مدير حماية الصحة في (نيوساوث ويلز) جيريمي ماكانيلتي أن هناك أمل في أن يبدأ منحنى العدوى الجديدة. واضاف "نريد أن نكون متفائلين، ولكن دون مبالغة في الأرقام".

و علي صعيد اخر، حذر وزير الصحة جريج هانت يوم السبت من أنه على الرغم من العلامات الجيدة، سيظل على الأستراليين أن يحافظوا على بعدهم عن الآخرين للنصف التالي من العام.

قال هانت على قناة سكاي نيوز أستراليا: "هذه الستة أشهر صعبة علينا أن نمر بها".

وفي غضون ذلك، أظهر تقرير التنقل علي Google في 29 مارس، والذي يرسم اتجاهات الحركة بمرور الوقت، أن الأستراليين خفضوا رحلاتهم إلى المطاعم ومراكز التسوق بنسبة 45٪ فقط، بينما انخفضت حركة المرور إلى متاجر البقالة بنسبة الخمس فقط.

تسبق البيانات إدخال قيود أكثر صرامة الأسبوع الماضي، والتي اقصرت التجمعات العامة على شخصين وحثت معظمهم على البقاء في المنزل. تم إغلاق حدود الدولة والمقاهي والنوادي والحدائق والصالات الرياضية.

كما منحت عدة ولايات الشرطة سلطة تطبيق القواعد من خلال غرامات كبيرة على الفور وشروط السجن المحتملة. وطبقا للمسؤولين، أصدرت شرطة فيكتوريا 142 غرامة يوم السبت لخرق قواعد المباعدة الاجتماعية.

في نيوزيلندا، التي سرعان ما فرضت قيودًا صارمة والتي أمرت المزيد من الناس بالبقاء في منازلهم، انخفضت الرحلات إلى مرافق البيع بالتجزئة والترفيه، مثل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق بنسبة 91 في المائة، وفقًا لـ Google.

سجلت نيوزيلندا 48 حالة جديدة، اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 872. وتوفي شخص واحد حتى الآن بسبب أمراض الجهاز التنفسي الشبيهة بالإنفلونزا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، إن "العمل الجاد والذهاب في وقت مبكر" يبدو أنه يعمل.

و صرحت أرديرن في مؤتمر صحفي متلفز: "على الرغم من أن الامتثال كان قويًا بشكل عام، إلا أنه لا يزال هناك بعض ما أصفهم بانهم أغبياء".

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