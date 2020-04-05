"الإحصاء": ارتفاع طفيف في الصادرات المصرية من البقوليات الجافة

أكدت بيانات رسمية، أن الصادرات المصرية من البقوليات الجافة بدأت تسجل ارتفاعا طفيفا بدءا من شهر يناير الماضي، وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك قبل صدور قرار وزارة والصناعة بمنع تصدير البقوليات الجافة الصادر قبل أسابيع.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من البقوليات الجافة حققت صادرات بلغت 8.2 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 8 ملايين دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت 200 ألف دولار.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، إلا أنه تم تعديله فيما بعد قرارا يقضي باستثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السودانى، من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.



