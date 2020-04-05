التمرد سر انتقال نيمار إلى برشلونة في الصيف

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يرغب مسئولو فريق برشلونة في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.



حيث نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تكشف خلاله خطة نيمار للانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، حيث جاء عنوان الصحية الإسبانية "نيمار سيتمرد".



حيث يستعد اللاعب البرازيلي لوضع ضغط آخر أقوى على باريس سان جيرمان للعب مرة أخرى في الكامب نو، وذلك بعد رفض إدارة الفريق الفرنسي رحيله.



يذكر أن نيمار دا سيلفا قد رحل عن فريق برشلونة في صيف موسم 2017 بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع البارسا من قبل فريق باريس سان جيرمان.