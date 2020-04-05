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طالبها فريد الأطرش بتغيير اسمها.. محطات في حياة ليلى هلال

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:27 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
يحتفل اليوم بميلاد الفنانة المصرية ليلى هلال ياسين الشهيرة في الوسط الفني بإسم "ايمان" وذلك لما أهداها به الفنان فريد الأطرش وذلك أثناء مشاركتها في فيلم "عهد الهوى".

ومن خلال السطور التالية يعرض 'الفجر الفني' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.

1-ولدت في مدينة الاسماعيلية وذلك يوم 5 ابريل عام 1938.

2-تبلغ الثانية وثمنون عاما من عمرها.

3-قدمت العديد من الأفلام السينمائية منها عهد الهوى، تجار الموت، أنا بريئة، لحن السعادة، حب في حب، قلب في الظلام، حياة وأمل، تحت سماء المدينة، مخلب القط.

4-أعتزلت المجال الفني وقررت التفرغ لأسرتها فقط.

5-تزوجت مرتان، الأولى من فؤاد الأطرش وهو شقيق الفنان فريد الأطرش ثم انفصلا، وتزوجت مرة أخرى من مهندسا ألمانيا يسمى "ماكس شيلدين".

6-أنجبت من زوجها الألماني ابنة تسمى "ليلي"، وابنا يسمى "هلال".

7-كرمت في عام 2002م، من قبل مهرجان القاهرة.

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