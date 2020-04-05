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"الإحصاء": 17.5 مليون دولار صادرات مصر من أدوات التنظيف خلال يناير

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:22 ص
بوابة الفجر
أظهرت بيانات الجهاز المركزى التعبئة العامة والاحصاء، تراجع ملحوظ في الصادرات المصرية من الصابون ومحضرات التنظيف وفقا لأحدث بيانات متاحة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، جيث سجلت صادرات الصابون ومواد التنظيف نحو 17.5 مليون دولار فقط، وذلك في شهر يناير الماضي.
 
وقالت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات مصر من الصابون ومواد التنظيف كانت قد سجلت في يناير 2019 نحو 24.3 مليون دولار، اي أن هناك حوالي 6.2 مليون دولار تراجع في صادرات مصر مقارنة بشهر يناير الماضى.
 
وشهد اجمالي قيمة الصادرات المصرية ارتفاعابنسبـة  1.4٪ حيـث بلغـت  2.48  مليــار دولار خـلال شهـر يناير  2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (بترول خام  بنسبة   102.6 ٪،أسمدة بنسبة  7.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.1 ٪، سجاد وكليم بنسبة  22.2 ٪).
 
وإنخفضت قيمة الواردات بنسبة  18.4 ٪حيث بلغت 5.32 مليار دولار خـلال شهر يناير 2020 مقابل  6.52  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول  بنسبة  34.1 ٪ ,مواد اولية من حديد أو صلب بنـسبه 28.9 ٪،لدائن بأشكالها الاولية بنـسبة 19.2 %, ذرة بنسبه 9.7 %).

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