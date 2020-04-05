مارادونا: الأندية تعامل اللاعبين مثل العبيد

فتح دييجو مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين النار على على معظم إدارات الأندية العالمية، بسبب الطريقة التي تتعامل فيها مع لاعبيها، خلال أزمة فيروس كورونا.

بحسب صحيفة ميرور البريطانية، أشار نجم نابولي السابق، إلى أن إدارات الأندية العالمية باتت تستخدم جائحة كورونا، كذريعة من أجل عدم دفع المستحقات المالية للاعبين، مؤكداً أن تلك الأندية باتت تتعامل مع لاعبيها وكأنهم عبيد.

وأضاف: "نعلم أن بعض نجوم كرة القدم بإمكانهم العيش دون رواتبهم فترة طويلة، لكن هناك بعض اللاعبين لا يمكنهم اللعب مجاناً ولو لمدة شهر، ويجب على الأندية أن تدفع لهم مستحقاتهم المالية المترتبة عليها".

وتابع: "يوجد حالياً بعض الأندية التي ترغب في الاستفادة الآن من هذا الوقت، حتى تتجنب دفع ما عليها من مستحقات مالية للاعبين، لقد عاملوا نجوم كرة القدم مثل العبيد لعدة سنوات، يبدو أن بعض الإدارات تحتاج للذرائع والحجج من أجل عدم الدفع".