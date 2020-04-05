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جوارديولا يحدد شرطا معقدا للموافقة على رحيل ساني

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:32 ص
ساني
ساني
أحمد عصام
حدد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي شرطا واحدا من أجل الموافقة على رحيل اللاعب الألماني ليروى ساني عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي القادم.

ويرغب نادي بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع ليروى ساني هذا الصيف، وذلك خاصة بعد فشل مفاوضات ضمه في الموسم الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

‏وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة بيلد، إن بيب جوارديولا قال إنه يريد ضم تياجو ألكانتارا أو لا شيء للموافقة على رحيل ساني هذا الصيف.

وبعد طلب جوارديولا الذي لا يحبذه هانس فليك مدرب بايرن ميونيخ، فإن مدرب الفريق الاماني يتجه لخيار آخر وهو بدأ المفاوضات مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.

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مانشستر سيتي ليروي ساني جوارديولا

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